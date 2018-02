Mano Brown: Show com novo grupo

O rapper Mano Brown fará uma apresentação beneficente no estúdio Emme, na quarta-feira. Brown tocará com o grupo de hip hop Big Ben Bang Johnson, projeto paralelo ao Racionais, que reunirá seu parceiro Ice Blue e os MCs Sandrão, Helião, Du Bronks e Dom Pixote. DJ Lá providenciará as batidas e scratchs nas pick-ups. A renda vai reverter para as ONGs Agente Cidadão e Capão Cidadão, que mediam a relação entre doadores e instituições de caridade. Local: Estúdio Emme. Endereço: Rua Pedroso de Morais, 1.036, em Pinheiros. Ingressos a R$ 50, à venda no local e pelo site www.compreingressos.com. Informações pelo telefone: (11) 2626-5835.