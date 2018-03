Manifesto sem letras

Hair Is Beautiful, novo volume da Coleção Cultura, foi lançado um ano após a estreia do musical Hair na Broadway (1968). Mais que uma curiosa releitura dos temas de James Rado e Gerome Ragni (libreto), trata-se de uma reinterpretação das melodias de Galt McDermot, que conseguiu criar um musical hippie e antibélico (durante a guerra do Vietnã) em plena Broadway. Sem as letras das canções, o manifesto poderia ter perdido a força, não fosse a habilidade de Kessel ao lado do baixista Tony Campo, do baterista Barry Morgan e dos organistas Kenny Salmon e Steve Gray.

BARNEY KESSEL

HAIR

IS BEAUTIFUL

Selo Cultura/Warner Music

Preço:

R$ 34,90

BOM