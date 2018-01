Manifestações deram recorde à GloboNews

, frase dita por Glória Pires na estreia de Babilônia, quando sua Beatriz dispensa Inês (Adriana Esteves), já virou meme na web. Mas não é inédita: de uma amiga de Gilberto Braga, a fala já frequentou a boca de outras personagens do autor, em novelas passadas.

Desta vez, explica o coautor João Ximenes Braga sobre o sucesso da frase acima, "a fala encontrou a cena perfeita com a inflexão perfeita".

Em entrevista a Danilo Gentili anteontem, no SBT, Marcelo Tas contou que todo o acervo do Repórter Ernesto Varela, personagem que incomodava figuras públicas e anônimas com suas perguntas, nos anos 70 e 80, tendo Fernando Meirelles e Toniko Melo como cinegrafistas, será publicado na web ainda este ano, com patrocínio do Itaú Cultural.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por falar em CQC, Dan Stulbach esteve bem mais à vontade na sua segunda edição à frente daquela bancada, e começa a dar ao programa sua própria identidade e texto. O programa acertou ao simular a presença de um repórter venezuelano na manifestação pró-Dilma e de um repórter americano na manifestação anti-Dilma. O resultado fugiu de ser mais do mesmo.

E, por falar em Dilma, o humorista Gustavo Mendes dá hoje a versão da sua Dilma para o pronunciamento da presidente sobre as manifestações do fim de semana, com novo vídeo no portal Parafernália.

Lucky Ladies, programa da FOX Life que reunirá cinco funkeiras e promete mostrar uma faceta desconhecida das moças, tem estreia definida para 25 de maio, às 22h30. Os mentores são Tati Quebra Barraco e o produtor Rafael Ramos.

O Dono do Mundo atinge a melhor audiência do horário das novelas à tarde - às 13h30, seu horário alternativo - levando o canal Viva ao 3.º lugar na TV paga.

Divã. Há algum tempo vista só no palco da Dança dos Famosos, do Faustão, Carol Castro gravou uma participação em Malhação. Ela será a terapeuta de João (Guilherme Hamaceck), aqui em cena ensaiada com o diretor Marcus Figueiredo. No ar amanhã.