Manara e Melinda na Comicon do Rio

Os organizadores da Rio Comicon 2010, que ocorre no Rio entre 9 e 14 de novembro, confirmaram a presença dos convidados internacionais. A lista inclui os astros Milo Manara (Clic), Kevin O"Neill (A Liga Extraordinária) e Melinda Gebbie. Melinda é mulher de Alan Moore (Watchmen) e trabalhou com ele na HQ erótica Lost Girls. Também estarão presentes os artistas franceses François Boucq, Etienne Davodeau e Patrice Killofer, os argentinos Lucas Nine e Patricia Breccia, e os editores Paul Gravett, Jeff Newelt e Claudio Curcio. Realizada na Estação da Leopoldina, a Comicon terá palestras, oficinas, desfile de cosplay e lançamentos.