Maná retorna após cinco anos parado Depois de cinco anos de ausência, o grupo mexicano Maná anunciou anteontem seu retorno às atividades. A volta da banda ocorrerá com Drama y Luz, disco com data de lançamento prevista para o dia 12 de abril deste ano. As gravações do álbum foram concluídas recentemente, em Puerto Vallarta, no México, e em Los Angeles, na Califórnia, segundo comunicado da Warner Music. O selo também anunciou, sem revelar a data exata, que em breve sairá o novo single do Maná. O último disco da banda mexicana, Amar És Combatir, foi lançado em 2006, resultando em uma das turnês mais bem-sucedidas nos Estados Unidos, durando até 2008. / AP