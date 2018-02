Man Booker Prize divulga os finalistas

Um júri presidido por sir Peter Stothard, editor do suplemento literário do Times, escolheu ontem os 12 finalistas do Man Booker Prize entre 145 livros selecionados pelos organizadores do prêmio.

São os seguintes os autores escolhidos: Nicola Baker, Ned Beauman, André Brink, Tan Twan Eng, Michael Frayn, Rachel Joyce, Deborah Levy, Hillary Mantel, Allyson Moore, Will Self, Jeff Thayil e Sam Thompson.

Dos autores selecionados, nove são ingleses, um indiano, um sul-africano e um asiático. O veterano da lista é Michael Frayn, de 78 anos, e o mais jovem, Ned Beauman. O vencedor do prêmio será anunciado em outubro, em Londres.