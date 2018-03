Mamá, grande criação de China Zorrilla Excelência: China Zorrilla não é só uma atriz. É uma instituição, um ícone da arte de representação do Prata. Vivendo entre duas fronteiras, praticamente uma só cultura - entre Uruguai, onde nasceu, e Argentina, onde fixou residência -, ela foi a escolha perfeita para viver "mamá". Conversando com Mamãe é um filme argentino de Santiago Carlos Oves, de 2004. Eduardo Blanco perde o emprego e resolve pedir a mamá que venda o apartamento em que vive sozinha, para ajudá-lo a manter mulher e filha. O diálogo entre ambos tem as melhores qualidades do cinema argentino - humanidade, veracidade, grandes atores. O filme dura 90 minutos e você nem percebe, encantado com o elenco.