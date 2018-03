MAM inaugura mostra que tem como tema a arte conceitual

A vertente da arte conceitual é o mote da exposição que o Museu de Arte Moderna de São Paulo exibe durante dez dias em sua grande sala. A partir de duas importantes doações feitas recentemente ao museu, uma pelo artista argentino León Ferrari e outra, anônima, de um numeroso pacote de arte postal da década de 1970 (movimento mundial), o curador da instituição, Felipe Chaimovich, reuniu uma seleção de peças já presentes no acervo do MAM para apresentar criações de raiz conceitual realizadas entre os anos 60 e hoje. Ferrari, que viveu no Brasil, doou 69 obras: da série de suas plantas imaginárias de cidades, da década de 1980, e de offsets que são trabalhos críticos (geralmente, anticlericais) feitos sobre folhas de jornal. A arte conceitual, como frisa Chaimovich, é tradição de cinco séculos que se intensificou a partir da 2.ª Guerra. "Pode ser definida por trabalhos intelectuais de artistas em que a forma plástica está subordinada a um projeto ou processo" - as obras podem se apresentar, assim, muitas vezes, como uma estratégia do artista. Por exemplo, a instalação Expediente, de Paulo Bruscky, projeto de 1978 realizado pela primeira vez no Panorama da Arte Brasileria de 2005, propõe colocar no espaço expositivo um funcionário do museu realizando suas funções. A mostra, formada pelos núcleos Arte e Política, Arte e Linguagem e Arte e Documentação, tem ainda trabalhos de Lenora de Barros, Lia Chaia e a Bibliotheca de Rosângela Rennó (de 2002, só foi exibida na Espanha), entre outros. Dez Dias de Arte Conceitual no Acervo do MAM. MAM. Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n.º, portão 3 do Parque do Ibirapuera, telefone 5549-9688. De 3.ª a dom., das 10H às 18 h. Ingressos R$ 5,50. Abertura hoje, às 10 h