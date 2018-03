MAM e Pinacoteca de São Paulo entram no Google Art Project

Para quem tem vontade, mas não pode visitar o Museu de Arte Moderna (MAM) ou a Pinacoteca de São Paulo, o anúncio feito pelo Google nesta terça-feira será de bom grado. Ambos os museus brasileiros estão na lista dos novos lugares mapeados pelo Google Art Project e podem ser visitados em um passeio virtual, pelo site.

Lançado em fevereiro de 2011, o recurso permite que o usuário conheça o interior dos museus mapeados como se estivesse usando o Street View, que navega pelo nível das ruas no serviço de mapas da empresa. Até então, estavam disponíveis 17 museus, em nove países. Com o lançamento da segunda parte do Art Project, nesta terça-feira, estão disponíveis 151 museus, em 40 países diferentes, entre eles os países da América Latina.

Para conhecer os museus brasileiros, é preciso acessar o Google Art Project e selecionar o Brasil na localização. Em seguida, o usuário deve escolher o museu desejado e assim já terá acesso às imagens em alta definição. Para fazer uma visita virtual, basta clicar no ícone do Street View, que fica no topo da tela, ao lado do nome do museu.