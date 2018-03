MAM de São Paulo divulga programação de 2013

Homenageada, este ano, na última Documenta 13 de Kassel, a escultora brasileira colocou nas peças de "Amazonia", questões de "angústia", "tentação", "felicidade" e "calma", como descreveu, na época, o poeta André Breton. Um ano mais tarde, Maria criou uma de suas mais belas esculturas, "O Impossível", obra que remete à extrema tensão entre duas figuras, um casal, numa referência ao caso amoroso com o artista Marcel Duchamp. Ela seria, segundo Chaimovich, criadora de um ramo de artistas modernos "problemáticos", tal qual Flávio de Carvalho e Oswaldo Goeldi, ambos já objeto de reflexão em grandes e recentes individuais no MAM. Diz ainda o curador do museu que a curadoria da retrospectiva de Maria Martins será realizada pela escritora e crítica de arte Veronica Stigger.

Já em outubro, o MAM vai inaugurar seu 33.º Panorama da Arte Brasileira, a tradicional mostra bienal do museu, desta vez sob curadoria de Lisette Lagnado. O mote da exposição seria, como diz Chaimovich, "a relação de arquitetura museológica e arte contemporânea", com abertura para ensejos "utópicos" como parte do projeto. Duplas formadas por arquitetos e artistas produzirão obras para este "Panorama reflexivo", talvez um pouco conceitual. Para Chaimovich, arquitetura é um tema brasileiro, diretamente ligada ao "projeto de vanguarda" no Brasil e fundamental para a arte que vem dos anos 1960 até hoje. O curador explica ainda que a proposta do 33.º Panorama não é a de sugerir aos participantes que criem projetos para o que pudesse ser um novo prédio do MAM. "O museu não está pretendendo uma nova sede. Estamos fortalecendo cada vez mais a relação do MAM com o Parque do Ibirapuera."

A linha da arte moderna, com a retrospectiva de Maria Martins, e a realização do mais tradicional Panorama da Arte Brasileira juntam-se à outra diretriz curatorial do museu, a apresentação de obras de seu acervo nas primeiras mostras que abrem o calendário da instituição. Em 2013, a exposição "Circuitos Cruzados", prevista para ocorrer entre janeiro e março, colocará em diálogo obras dos acervos do MAM e do Centro Georges Pompidou de Paris. Mostra de cunho "político", com destaque para videoinstalações - entre elas, de Bruce Nauman e Nam June Paik -, e que tem um dos temas a questão da vigilância, foi concebida por Paula Alzugaray e Christine Van Assche. Outra exposição coletiva, marcada para julho, é "Mitologias - Arte Contemporânea Jovem", projeto da curadora Kiki Mazzuccheli.

Das grandes individuais, vale citar a realização simultânea, entre abril e junho, da mostra de Alex Vallauri, com curadoria de João Spinelli, e a exibição de fotografias que o americano Christopher Makos fez do artista pop Andy Warhol travestido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CRONOGRAMA

- Circuitos Cruzados

Entre 22 de janeiro e 31 de março, mostra com obras dos acervos do MAM e do Pompidou.

- Vallauri e Lady Warhol

"Âncora" histórica do grafite em São Paulo, o artista, morto em 1987, é tema de individual entre 16 de abril e 23 de junho. No mesmo período, o fotógrafo Christopher Makos exibe retratos que realizou de Andy Warhol travestido, mostra itinerante produzida pela espanhola La Fabrica.

- Maria Martins

Retrospectiva da escultora brasileira, homenageada na Documenta 13, está prevista para 9 de julho a 15 de setembro.

- Panorama do MAM

A 33ª edição da mostra bienal, com curadoria de Lisette Lagnado, promoverá a relação entre arquitetura de espaços museológicos e arte contemporânea entre 5 de outubro a 15 de dezembro.