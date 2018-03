Malle, mesmo fraco, é sempre Malle

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1958. Direção de J.B. Tanko, com Zé Trindade, Grande Otelo.

Zé Trindade, que criou o bordão 'Mulheres, cheguei!', monta show só para escolher as vedetes. A chanchada declinava, mas dá para rir. Reprise, preto e branco, 100 min.

Uma Noite no Museu 2

15H15 NA GLOBO

(Night At The Museum: Battle of The Smithsonian). EUA, 2009. Direção de Shawn Levy, com Ben Stiller, Owen Wilson, Robin Williams.

Ben Stiller enfrenta novas confusões quando tudo e todos voltam à vida, de madrugada, no Museu Smithsonian, em Washington. O top de linha é Hank Azaria como faraó irascível. Reprise, colorido, 105 min.

23 Anos em 7 Segundos - O Fim do Jejum Corinthiano

16H50 NA BAND

Brasil, 2009. Direção de Di Moretti.

Os sete segundos memoráveis do gol de Basílio com que o Corinthians, atual campeão do mundo, quebrou seu jejum de títulos em 1977. Reprise, colorido, 85 min.

Star Wars Episódio 1 - A

Ameaça Fantasma

18H30 NA BAND

(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace). EUA, 1999. Direção de

George Lucas, com Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman.

Embora feita depois, a segunda trilogia Star Wars é a primeira na cronologia geral, mostrando o nascimento de Annakin Skywalker e o seguindo até que vire Darth Vader (em A Vingança dos Sith). Os tietes adoram. Reprise, colorido, 133 min.

As Minas do Rei Salomão

22 H NA REDE BRASIL

(King Solomon's Mines). EUA, 1950. Direção de Compton Bennett e Andrew Marton, com Stewart Granger, Deborah Kerr, Richard Carlson.

Aventura adaptada do livro de H. Rider Haggard sobre inglesa que contrata guia para procurar o pai que desapareceu na África. Boa diversão. Reprise, colorido, 102 min.

A Era do Gelo Especial de Natal 22H15 NA RECORD

(Ice Age: A Mammoth Christmas). EUA, 2011. Direção de Karen Disher.

Ou de como Sid quase acaba com o Papai Noel e o Natal é salvo por Manny e o restante da turma da animação de Carlos Saldanha. Inédito, colorido, 68 min.

Hancock

22H50 NA GLOBO

(Hancock). EUA, 2008. Direção de Peter Berg, com Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman, Eddie Marsan.

Will Smith faz herói em crise que aceita oferta de especialista para melhorar a imagem. Comédia sem graça. Reprise, colorido, 92 min.

A Identidade Bourne

1H50 NA REDE BRASIL

(The Bourne Identity). EUA, 1988.

Direção de Roger Young, com Richard Chamberlain, Jaclyn Smith.

Richard Chamberlain antecipa-se a Matt Damon como o herói de Robert Ludlum. Longo e medíocre. Reprise, colorido, 185 min.

Viva Maria!

2H25 NA BAND

(Viva Maria!). França, 1965. Direção

de Louis Malle, com Brigitte Bardot, Jeannie Moreau, George Hamilton.

BB e Moreau, as maiores estrelas da França, aprontam na Revolução Mexicana. Um Malle, mesmo fraco, é sempre Malle. Reprise, colorido, 117 min.