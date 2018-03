Malhação17h30/Globo

Alexia diz a Natália que Douglas era hacker. Gabriel manda Ziggy apagar o blog, mas ele não consegue. A vidente Samara diz a Alexia que alguém quer falar com ela, mas não consegue.

Samara fica aflita com o que vê no jogo de búzios de Alexia e vai embora. Guido encontra Laura, insiste em saber o que aconteceu com o filho dela e pergunta se ela acredita que Douglas esteja vivo.

Gabriel vai à favela falar com Moisés. Francisco Miller liga para Cristal e diz que vai enviar os exames de Gabriel. Gabriel passa mal. Rose invade o bar e pede ajuda a Moisés para socorrer Alexia.

A novela não é exibida aos sábados.

Moisés manda seus capangas soltarem Gabriel. Alexia explica a Moisés de onde conhece Gabriel. Moisés mostra para Alexia as fotos que pegou no computador da lan house e ela fica apavorada.