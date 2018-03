'Malhação' aponta força da web para a TV

na faixa das 20h à meia-noite, em São Paulo, na comparação entre o período de 1.º a 18 de agosto e o trecho de 27 de outubro a 7 de novembro. O que mudou entre uma fase e outra? Bingo: horário eleitoral. Das 7h à 0h, o avanço foi de 9%, com 12,9 pontos durante os dias de horário político e 14 pontos com a grade livre da propaganda gratuita.

Rafael Cortez teve seu retorno ao CQC oficializado ontem. Sem perspectivas na Record, ele fez o caminho de volta para a Band.

Dança das cadeiras. Enquanto isso, a Globo oficializou a saída de Manoel Martins, diretor de Entretenimento, que se aposenta em 2015. Seu cargo será extinto, como a coluna antecipou há 40 dias, dando lugar a novas diretorias: Silvio de Abreu fica à frente das novelas, Guel Arraes, das séries, Ricardo Waddington na chefia dos shows noturnos e fim de semana, e Boninho nos shows diurnos e reality shows.

Dança das cadeiras 2. A saída de Manoel Martins também cria duas novas diretorias: de Desenvolvimento Artístico, com Mônica Albuquerque, e de Produção, com Eduardo Figueira.

Preciosa Perla, ou Precious Pearl: já viu essa novela? É assim que Joia Rara será batizada no catálogo internacional da Globo, em espanhol e inglês. Finalista ao Emmy, a produção encabeça a oferta de produções da Globo na Natpe, que abre o calendário anual de feiras televisivas, em janeiro, em Miami.

Em Família será chamada lá fora como La Sombra de Helena (espanhol) e Helena's Shadow (inglês). Geração Brasil vira Hombre Nuevo e Now Generation, enquanto Guerra dos Sexos será rebatizada como ¿Pelea o Amor? e Fight or Love?, Império mantém a tradução literal - Imperio e Empire. Todas estarão no catálogo da Globo a ser apresentado aos gringos na Natpe.

Sob as barbas do Didi. Hélio de la Peña e Lima Duarte trocam figurinhas nos bastidores das gravações do especial de fim de ano Didi e o Segredo dos Anjos, programa de Renato Aragão para 21 de dezembro. O ex-Casseta será o narrador da história e o apresentador de um concurso musical de orquestras infantis.