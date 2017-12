Malauí deveria acatar pedido de adoção de Madonna, diz ministra Uma ministra do Malauí elogiou na segunda-feira os esforços realizados por Madonna para obter apoio aos órfãos desse país do sul da África e disse que o governo malauiano erraria se impedisse a cantora de adotar uma criança do país. Madonna, que iniciou um processo para adotar um menino do Malauí, David Banda, organizou um evento de caridade em Nova York, na semana passada, angariando milhões de dólares para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e para projetos dela de atendimento a órfãos no país africano. "Esse país deve tanto a ela. Pouquíssimas pessoas famosas gastariam tempo para reunir outras celebridades e levantar dinheiro para uma nação pobre como o Malauí, do qual quase ninguém ouviu falar", afirmou à Reuters Patricia Kaliati, ministra da Informação. "O Malauí erraria se mesmo ousasse negar a essa mulher maravilhosa todos os direitos de ser a mãe de David ou de outras crianças malauianas", disse. Madonna deve participar, em abril, de uma audiência judicial no Malauí que deve decidir sobre a adoção de David. A cantora deu início ao processo em 2006, após conhecer o menino em um orfanato do país. O garoto, que hoje tem cerca de 2 anos de idade, mora com Madonna e o marido dela, o diretor de cinema Guy Ritchie, em Londres. A adoção gerou polêmica. Alguns acusaram o governo de ignorar leis do Malauí que proíbem moradores de outros países de adotarem crianças ali. O governo malauiano está reformando suas leis de adoção. (Reportagem de Mabvuto Banda)