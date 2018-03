Malaui acusa Madonna de oportunismo por anunciar escolas O governo do Malaui acusou na terça-feira a cantora Madonna de agir de forma oportunista ao anunciar a intenção de construir dez escolas no país africano, onde ela já adotou duas crianças. De acordo com as autoridades, a artista norte-americana parece mais interessada em promover sua imagem do que em ajudar a educação local.