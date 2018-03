'Mal posso esperar', diz Eva Longoria sobre gravidez

A atriz latina Eva Longoria, de 33 anos, afirmou que deseja ter filhos, apesar de atualmente não estar grávida, informou na segunda-feira, 22, a revista People. "Mal posso esperar", afirmou Eva, quando questionada sobre se tinha planos de ser mãe. O representante da atriz desmentiu recentemente os rumores de gravidez de Eva, após fotos tiradas na Itália, e explicou que ela tinha engordado para interpretar seu alter ego na série Desperate Housewives, Gabrielle Solís, segundo a People. Na próxima temporada da série, ela se transformará em uma dona-de-casa esgotada e com duas crianças. Em 2006, a atriz foi indicada ao Globo de Ouro pelo papel. Eva Longoria apresentou na segunda as indicações para os prêmios ALMA (American Latino Media Arts), que reconhecem os trabalhos desempenhados por hispânicos no mundo do espetáculo dos Estados Unidos. Ela também apresentará a cerimônia de entrega, que será realizada em 17 de agosto em Pasadena e será transmitida pela cadeia ABC em 12 de setembro.