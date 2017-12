Mal-estar de Ana Paula Arósio rende novas versões A queda de pressão que fez a atriz Ana Paula Arósio passar mal no fim da tarde desta quarta-feira, durante a gravação da novela das 9 da Rede Globo "Páginas da Vida" no Projac, estúdio da emissora situado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pode ter sido ocasionada pelo calor. "O Rio estava realmente muito quente", disse o assessor da atriz, Paulo Marra. A assessoria de imprensa da emissora afirmou, na manhã desta quinta, que o mal-estar poderia ser sido causado por algo que a atriz comeu. Marra riu do boato de que a queda de pressão de Ana Paula esteja relacionada à gravidez. "Não, ela não está grávida", disse ele. A atriz namora o jogador de pólo João Paulo Ganon. O assessor também negou que Ana Paula tenha se sentido mal porque está estressada. "Ela está gravando bastante, mas isso já era previsto, ela leva tudo tranqüilamente", explicou ele, acrescentando que o atraso na entrega dos scripts, "estilo do Maneco" (o autor Manoel Carlos), não está atrapalhando a vida de Ana Paula. "Isso já tinha acontecido em ´Esperança´ (novela exibida pela Globo em 2002)". A atriz foi atendida pela equipe médica do Projac assim que sentiu a pressão abaixar, e, segundo Marra, descansou um pouco e logo voltou às gravações, permanecendo no estúdio até às 21 horas. "E hoje às 7 horas ela estava gravando no Projac. Se Ana Paula não estivesse bem de saúde, ela não teria continuado gravando ontem e não teria ido trabalhar hoje. A emissora também não ia deixar que ela viesse trabalhar doente", disse Marra. "Ela leva uma vida muito saudável, se alimenta bem e corre três vezes por semana." Ana Paula interpreta Olívia em "Páginas da Vida", a jovem aventureira que se diverte com o jeito sério do marido, o militar Silvio (Edson Celulari). De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, a atriz estava gravando a cena de um revéillon na casa de Tide (Tarcísio Meira), seu pai na novela, quando sentiu o mal-estar. O mal-estar de Ana Paula é a segunda "baixa" na novela esta semana, já que na terça a emissora divulgou que o ator Antonio Calloni vai deixar o elenco e seu personagem (Gustavo) morrerá em um acidente de carro em capítulo da próxima semana, quando começa a segunda fase de "Páginas da Vida".