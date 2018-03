Mal anunciaram sua volta, as Spice Girls já ampliam turnê

As Spice Girls, banda que levou o "girl power" ao cenário musical britânico, anunciam três novas datas em sua turnê de retorno, totalizando 14 shows entre dezembro e janeiro do ano que vem. Uma apresentação em Vancouver, no Canadá, em 2 de dezembro é agora a primeira data em seu calendário, seguida de um show no dia 4 em San José, Califórnia, disseram os promotores. Elas também vão cantar em Xangai, na China, em 10 de janeiro, disse Outside Organization, uma firma de relações públicas com sede em Londres. A tão alardeada inclusão do Brasil na turnê internacional, conforme informou o tablóide britânico The Sun, no último dia 13, não foi confirmada. O famoso quinteto dos anos 90 anunciou sua turnê em uma entrevista coletiva em Londres no final de junho. Entre as cidades que verão o retorno do grupo estão Buenos Aires, Los Angeles, Las Vegas, Nova York, Londres, Hong Kong, Colônia, na Alemanha, Madri, Pequim, Sydney, Cidade do Cabo. A temporada começa no dia 2 de dezembro e termina em 24 de janeiro de 2008, em Buenos Aires. O primeiro sucesso do grupo, Wannabe, surgiu em 1996 e liderou as listas de mais ouvidas em 31 países. As garotas chegaram a vender 55 milhões de discos. Sua próxima turnê será o primeiro reencontro do grupo desde que se separaram em 2001, e o primeiro com as cinco cantoras originais: Geri 'Ginger Spice' Halliwell saiu da banda em 1998 para iniciar carreira solo. Seu último álbum, Forever, lançado em 2000 já sem Halliwell, teve um pobre desempenho. As demais Spice Girls são Victoria 'Posh Spice' Beckham, Melanie 'Sporty Spice' Chisholm, Emma 'Baby Spice' Bunton e Melanie 'Scary Spice' Brown. A EMI disse que planeja lançar a primeira compilação de sucessos do grupo em novembro.