Mais uma vez, 'Grupo Estado' faz cobertura especial da SPFW

Mais uma vez, o Grupo Estado participará com sua equipe da SPFW. O tema do lounge da empresa também está inserido nas comemorações do Ano da França no Brasil. Desenvolvido pelos arquitetos Conrado Heck e Rodrigo Briareu, da A2 Arquitetura, o espaço conta com elementos essencialmente franceses que influenciam o cotidiano brasileiro - como itens da culinária, poesia e artes visuais. "Procuramos fugir de cenários que reproduzam as imagens mais tradicionais e repetitivas, já de uma espécie de imaginário consolidado quando o assunto é França", explica Briareu.

De acordo com o arquiteto, durante o processo de criação do lounge a meta era desenvolver uma cenografia que fizesse um link entre o tema do evento e a proposta do Grupo Estado, que é o uso da palavra escrita e falada. "Quando o convidado chegar ao espaço, passará por um local que batizamos de ‘experiência audiovisual’: um corredor escuro com iluminação especial, onde aplicamos no chão, paredes e teto palavras ligadas à moda - e que também serão ouvidas por meio de caixas de som."

O espaço principal do lounge é um grande fundo preto onde estarão destacadas peças de mobiliário com referências francesas - e baseadas nas cores turquesa, verde água e rosa - que proporcionarão ao ambiente conexões atuais com o espírito francês. Apesar de fugir do clichê do país europeu, os arquitetos não conseguiram deixar de fora o símbolo máximo da região. "A única imagem do espaço é uma grande Torre Eiffel, deformada propositadamente e confeccionada com uma iluminação de pequenos flashes, homenageando à capital francesa", revela o responsável pelo projeto.

Os convidados poderão assistir aos desfiles no próprio lounge, patrocinado pela Oi, e degustar pedaços de pizza servidos pela 1900. O Grupo Estado - composto pelo Jornal da Tarde, Estado, estadao.com.br, Limão e Rádio Eldorado (a rádio oficial da SPFW, que terá uma área reservada de trabalho dentro do lounge) - fará a cobertura completa em tempo real durante todos os dias do evento, com a participação de repórteres e colunistas, como Deborah Bresser e Lilian Pacce.