Mais uma lei, e pouco avanço na construção de bibliotecas Existe uma lei, a 12.244/10, que diz que todas as escolas devem ter uma biblioteca até 2020. Esta semana um projeto de lei parecido chamou a atenção ao passar pela comissão de educação do Senado. Ele pede a criação de bibliotecas em escolas de ensino básico no prazo de três anos após a publicação da lei. Primordial, e como a primeira, de difícil execução. Para cumprir a de 2010, pelas últimas contas do Todos Pela Educação, é preciso construir 52 bibliotecas por dia - há um ano, seriam 24/dia. "O prazo está muito curto e não vemos nenhum movimento expressivo no sentido de um plano de ação multilateral. Reduzir o tempo só vai tornar a lei mais inexequível", comenta Christine Fontelles, diretora do Instituto Ecofuturo, uma das entidades que batalham pela causa. Para ela, é necessário fazer uma avaliação da situação econômica dos municípios, além de fornecer informações sobre como botar a mão na massa - feita por meio da campanha Eu Quero a Minha Biblioteca, que completa este mês seu primeiro aniversário e ajudou a popularizar a luta. Todos os mais de 5 mil prefeitos receberam a cartilha e mais de 300 mil pessoas foram informadas online.