Mais um espanto que músico provoca com seus amigos O primeiro grupo de Jason Adasiewicz foi o Rolldown, quinteto que formou em 2003 e tinha Aram Shelton, Josh Berman, Jason Roebke e Frank Rosaly. Em 2008, montou um trio que já é histórico, com Mike Reed na bateria e Nate McBride no baixo. Era o Sun Rooms, cujo disco homônimo de estreia, do ano passado, pagava tributo a Sun Ra (Overtones of China), Duke Ellington(Warm Valley) e a um pianista que só foi registrado uma vez em sua vida, ao lado de Max Roach, em 1964: Hasaan Ibn Ali (Off My Back Jack).