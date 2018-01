Mais um brasileiro vai desenhar o Superman Mais um brasileiro vai desenhar o mais famoso herói das histórias em quadrinhos, Superman: o cearense Allan Goldman. O cartunista vai assumir o traço da Action Comics, gibi da DC Comics que sai entre abril e maio, de acordo com o site especializado em HQs Neorama dos Quadrinhos. Goldman trabalhou recentemente em O Fantasma, livro que saiu pela editora Moonstone. A HQ retrata o personagem mascarado dos quadrinhos criado por Lee Falk. Ao longo dos anos, Superman, já foi desenhado por diferentes mãos de artistas brasileiros. Antes de Goldman, ele fez parte do portfólio de Renato Guedes. Aliás, um de seus desenhos do Homem-de-Aço ilustra a Action Comics 850, que sai em maio em uma edição especial com roteiros do desenhista Kurt Busiek. Depois 20 anos de ausência, Superman voltou às telonas em junho do ano passado na pele do novato Brandon Routh. Em Superman - O Retorno, o herói kriptoniano retorna à Terra depois de uma misteriosa ausência de vários anos. No longa, sucesso de bilheteria no mundo todo, o herói tem de enfrentar um velho inimigo, que luta para extinguir seus poderes, enquanto enfrenta a dolorosa descoberta de que Lois Lane (Kate Bosworth), a mulher que ama, segue sua vida sem ele.