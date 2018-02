Mais tempo para inscrições

A letra da música está disponível no site do prêmio Musique: estadão.com.br/musique. O interessado não pode fazer alterações na letra e deve criar uma música inédita para ser enviada em MP3.

O vencedor do Musique irá concorrer a um show no Rock in Rio 2011 com os vencedores de outras cinco edições (duas que já ocorreram e mais duas que estão por vir).

Logo que as inscrições forem encerradas, uma votação online será aberta. O vencedor se tornará um dos finalistas, que concorrerá ao prêmio com outros quatro nomes que serão selecionados por um júri. É o próprio Dinho Ouro Preto quem irá escolher o vencedor. O presidente dos jurados é Amilton Godoy, pianista do Zimbo Trio, e a convidada especial do júri para esta edição é a cantora Pitty.

O vencedor deste terceiro Musique terá um vídeo clipe gravado por uma produtora especializada em captação de alta definição. A música vencedora será também regravada no estúdio Mosh, um dos melhores do País, para ser executada pelas rádios Eldorado AM e FM.