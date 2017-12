Mais salário é menos trabalho doméstico para mulheres casadas Quanto maior o salário de uma mulher casada, menor será o trabalho que ela fará em casa, independentemente de quanto ganha seu marido, de acordo com uma nova pesquisa. Um pesquisador da Universidade de Massachusetts Amherst descobriu que mais salário é igual a menos tempo de cozinha e limpeza em um estudo com 918 mulheres em famílias onde marido e mulher trabalham. Mulheres casadas que fazem 40 mil dólares ou mais por ano passam cerca de uma hora por dia a menos em trabalhos domésticos do que mulheres que ganham 10 mil dólares ou menos por ano, de acordo com os resultados baseados em dados do Estudo Nacional das Famílias e Lares. "Até hoje, as pessoas pensavam que o importante era quanto a mulher ganhava em comparação ao seu marido. Mas a única coisa que importa é quando ela ganha", disse Sanjiv Gupta, autor do estudo. O estudo, publicado no Jornal do Casamento e Família, mostrou que a cada 7.500 dólares por ano que a mulher casada ganha a mais, seu trabalho doméstico diminui em uma hora a cada semana.