Mais espaço para discussão e publicação de crônicas

DIGITAL

Vai recomeçar

Depois da estreia da loja de e-book, editores voltam a ser procurados pela Amazon. O objetivo, agora, é fechar contrato para a distribuição de livros físicos, operação que a gigante americana iniciaria em janeiro.

BIBLIOTECA

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brasil afora

O Instituto Ecofuturo inaugura, até o fim do ano, cinco bibliotecas comunitárias Ler É Preciso nas seguintes cidades: Agudos (21/10), Veríssimo (24/10), Lençóis Paulistas (30/10), Itatinga (7/11) e São Leopoldo (30/11).

*

O Ecofuturo é um dos responsáveis pela campanha Eu Quero Minha Biblioteca.

SOCIOLOGIA

As lutas na Rússia

Entre os textos que integram Lutas de Classes na Rússia, volume com textos de Marx e Engels organizado pelo sociólogo franco-brasileiro Michael Löwy que a Boitempo lança em meados de outubro, está um assinado por David Riazanov, pseudônimo do historiador ucraniano David Borissovitch Goldendach, sobre a troca de cartas entre Marx e a revolucionária russa Vera Zasulitch (foto). Os esboços e a correspondência final também estarão na obra.

NEGÓCIOS

Segredos revelados

A Saraiva publica, no início de 2014, livro de Duff McDonald sobre a consultoria Mckinsey, uma das pioneiras no ramo e que emprega quase 8 mil pessoas em 85 países. Um dos segredos de seu sucesso é a discrição. Pouco se sabe sobre seus métodos, mas boa parte das maiores empresas relacionadas pela Fortune estão em seu portfólio.

SUSPENSE

Ilha do medo

O sueco John Ajvide Lindqvist, de Deixa Ela Entrar, lança, em outubro, pela Tordesilhas, A Maldição de Domaro - sobre um homem que volta à ilha onde a filha desapareceu dois anos antes. E aí começa o terror.

TERROR

Para o dia de finados

Zé do Caixão, que vai assinar o prefácio de Senhores de Salem - O Julgamento das Bruxas, de Robie Zombie e B. K. Evenson, passou pela Darkside e posou para foto com o neto Pedro (frente) e com os donos da editora Christiano Menezes e Chico de Assis.