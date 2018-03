Mais elegantes do mundo dão dicas de compras baratas

A lista organizada pela revista Vanity Fair chega ao seu 70o ano incluindo pela primeira vez um presidente dos EUA, e pela terceira vez uma primeira-dama do país.

Além de Obama e Brad Pitt, a lista dos dez homens mais elegantes inclui o ator Daniel Craig, o financista Arpad Busson e o artista plástico Cy Twombly.

As atrizes Penélope Cruz e Anne Hathaway, a apresentadora de TV Kelly Ripa e a cantora Alicia Keys entraram na lista, enquanto Angelina Jolie, mulher de Pitt, foi desbancada após dois anos consecutivos.

A banqueira Lizzie Tisch, a rainha Mozah, do Catar, a escritora Kathy Freston e a princesa Letizia das Astúrias, mulher do herdeiro do trono espanhol, também apareceram na lista das dez mais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os casais mais bem vestidos estão o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e sua namorada, Diana Taylor.

O Hall da Fama da Lista dos Bem-Vestidos incluiu as atrizes Renee Zellweger e Catherine Deneuve, a acionista majoritária da L'Oreal, Liliane Bettencourt, o consultor de arte conde Manfredi della Gherardesca e o empreendedor Lapo Elkann.

Como nos anos anteriores, os homenageados foram chamados a identificar seus estilistas favoritos e a descrever seu estilo pessoal.

Mas, neste ano, refletindo a crise global e para provar que ser elegante não necessariamente custa uma fortuna, eles também tiveram de contar onde buscam barganhas na hora de comprar. Michelle Obama, 45 anos, elogiada pela mistura que faz de itens baratos e caros, citou a butique norte-americana J. Crew.

A princesa Letizia, 37, num aceno ao nacionalismo espanhol, mencionou a rede Zara, Mango e Massimo Dutti.

Kathy Freston citou a Target, Alicia Keys falou do atacado da Barney, e Lizzie Tisch preferiu o eBay.

Barack Obama disse que seus maiores achados estão "na loja dos empregados do Serviço Secreto". A revista não esclareceu se o presidente estava brincando.

(Por Belinda Goldsmith e Reuters Television)