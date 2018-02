Mais de um acorde

Enquanto a música pop holandesa se vangloria da fervorosa cena eletrônica que surge por lá, e de astros como o cultuado DJ Tiesto, um loiro descabelado transita com menos pompa. Faz tudo por conta: produz, compõe e interpreta as próprias canções. Nos anos 90, militou no hip hop, mas logo abraçou a causa pop, de batidas dance e sonoridade retrô. Seu novo trabalho, Art, é segundo ele, seu "projeto de graduação". Afinal, então, o que pensa e o que diz Benny Sings.

Seu novo álbum lembra muito o pop dos anos 70, de gente como Daryl Hall & John Oates e Leo Sayer...

Sim, eu escuto muito isso. Além deles, Donald Fagen, Phil Collins, Michael Franks...

Art chama a atenção pela simplicidade dos arranjos que destacam suas belas melodias. Você acha que falta isso no pop atual?

Sim, eu não consigo me acostumar com músicas de um único acorde. Beyoncé foi uma das que começou esta tendência, eu acho. É estranho, porque o Destinys Child era repleto de acordes e melodias. Eu mesmo era um grande fã desse grupo.

Você considera Art o trabalho que melhor representa o tipo de música que você quer fazer?

Eu nunca estou satisfeito, até para não me acomodar e fazer sempre melhor. Mas acho que chega bem perto.

Você iniciou sua carreira pelo hip hop e depois foi migrando para um som mais pop. O que motivou esta sua transição?

Por um certo período nos anos 90, o hip hop era a única expressão musical realmente inovadora. Hoje já não é mais o caso. A bola da vez é a cena indie, de bandas como Phoenix, Metronomy e Whitest Boy Alive. Eles são inovadores e sem exageros. E não estou falando sobre o rock. Eu nunca fui para esse lado.

Como é fazer música na cena pop holandesa? Você nunca teve vontade de se transferir para a Inglaterra ou para os Estados Unidos?

Não tenho problema algum, mas é difícil encontrar pessoas que estão na mesma vibe do que eu por aqui. É um país muito pequeno. Mas talvez seja difícil assim em todos os lugares...

Você tinha uma parceria com o pessoal do selo Sonar Kollektiv, fãs confessos de música brasileira. Por acaso, você conhece algum artista brasileiro?

Eu escutei muito (o saxofonista) Stan Getz e a cantora Astrud Gilberto, do álbum Getz Au Go Go, de 1964. Meu conhecimento se limita a isso, mas eu amo esse disco.

Teremos a chance de vê-lo tocar por aqui no Brasil?

Bom, se houver algum convite, pego o avião no mesmo momento.