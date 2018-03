Mais de 80% da plateia do Curta! é graduada

Canal de TV que foge completamente do padrão televisivo, com repertório centrado em cultura e história, o Curta! tem em sua plateia 52% de telespectadores com graduação completa e 18% com pós-graduação. O nível de mestrado chega a 12% e o de doutorado, a 7%. O resultado veio por meio de respostas ao questionário SurveyMonkey, publicado no site do canal. A faixa etária mais velha predomina: 19% têm entre 18 e 24 anos de idade; 24% estão na faixa de 25 a 34 anos; 18% têm entre 35 e 44 anos; 18% estão no trecho entre 45 e 54 anos e 15% têm entre 55 e 64 anos. Entre as ocupações, 53% declaram estar voltados para áreas humanas e só 9%, a ciências exatas ou biológicas. Nesse time, 61% é da região Sudeste.

Ar da graça. Longe das noites de terça desde o fim de Tapas e Beijos, Fernanda Torres reaparece hoje, em participação especial em Mr. Brau. Em Carnaval, episódio do dia, ela contracena com Taís Araújo e Lázaro Ramos como agente do showbiz que Michele conheceu em NY.

“Não fiz nada, quem salvou tua mulher foi o médico(...), inclusive ele é judeu, nem tenho ingerência sobre ele” Jesus (FÁBIO PORCHAT) NO NOVO VÍDEO DO PORTA DOS FUNDOS

A Sky promete atualizar seu guia de programação em tempo real durante a Olimpíada, de 5 a 21/8, com sinopses para todos os esportes e destaque para as equipes nacionais. A hashtag #BR2016 buscará disputas com a participação de brasileiros.

Outra: os assinantes HDTV Plus poderão agendar a gravação recorrente por modalidade esportiva. Haverá ainda no canal 500 e no site www.sky.com.br/modalidadesky uma página com informações online de tudo que acontece nos jogos. A partir desta quinta, dia 21, o canal 600 terá um especial Olímpico disponível para assinantes SKY HDTV Plus.

A maior audiência da história do canal Discovery Home & Health foi alcançada entre 27/6 e 3/7, quando ocupou o 5º lugar no ranking de TV paga entre mulheres de 18 a 49 anos. E os méritos vieram de programas já vistos na TV aberta.

A vice-liderança veio no dia 1/7, com pico de 1,56 ponto no relatório do Kantar Ibope, fruto do Masterchef Brasil, da estreia de Batalha dos Cozinheiros, com Buddy Valastro, e de Bake Off Brasil: Mão Na Massa, coproduções com Band, Record e SBT, respectivamente.

A Record não lucra com merchandising em novela bíblica, mas os atores sempre podem se dar bem na publicidade, graças aos folhetins. Guilherme Winter e Gisele Itiê, Moisés e esposa em Os Dez Mandamentos, continuam protagonizando comercial de remédio para crescimento de cabelos.

‘A Garota da Moto’ e seus bons índices de audiência já valem a diretores do SBT e da produtora Mixer uma rodada inicial de negociações por uma segunda temporada. A primeira leva tem 26 episódios, mas a exibição diária há de esgotar o pacote em curto prazo.

Com 9,1 pontos de média na audiência do último sábado, o Legendários, de Marcos Mion, deu 60 minutos de liderança à Record.

8,8 X 8,6 pontos no Kantar Ibope foi o placar de Eliana X Rodrigo Faro, entre 15h29 e 19h22, domingo, na Grande São Paulo. O casamento de Gretchen foi a principal atração da loira