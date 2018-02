Mais de 400 mil pessoas assistiram à exposição do Castelo Rá-Tim-Bum

A mostra do Castelo Rá-Tim-Bum no Museu da Imagem e do Som (MIS), que chegou ao fim neste domingo, 25, levou 410 mil pessoas ao museu nos mais de 7 meses que ficou em cartaz, segundo dados divulgados pela organização do evento. Outras exposições também fizeram sucesso recentemente no País. Exibida no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, e no Instituto Tomie Othake, em São Paulo, 1,5 milhão de pessoas visitaram a mostra do pintor surrealista Salvador Dalí. Já a exposição sobre o camaleão do rock, David Bowie, no MIS, atraiu 80 mil visitantes em apenas 3 meses. O diretor norte-americano Stanley Kubrick também levou 80 mil pessoas ao MIS em 2013.

