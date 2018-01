Mais de 200 peças desaparecem do Museu Hermitage Mais de 200 peças desapareceram do Museu Hermitage, uma das pinacotecas mais importantes do mundo, anunciou nesta segunda-feira a entidade em comunicado. "A maioria das peças desaparecidas estavam no departamento russo do edifício, e entre elas estão muitas jóias", afirma a nota. O desaparecimento foi detectado durante a catalogação da coleção do museu de São Petersburgo, a antiga capital dos czares, que é realizada durante a primavera. As autoridades abriram uma investigação para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento das peças e tentar recuperá-las. O museu, fundado em 1764 pela imperatriz Catarina II, tem mais de 3 milhões de peças em sua coleção. O complexo Hermitage, instalado no Palácio de Inverno, residência dos imperadores russos, inclui os edifícios do Pequeno Hermitage, o Grande Hermitage, o Teatro Hermitage e o Novo Hermitage.