Mais de 1 milhão na festa em NY

Mais de 1 milhão de pessoas se reuniram domingo, na 6.ª Avenida, em Nova York, durante a 26.ª edição do evento Brazilian Day. A festa, destinada à comunidade brasileira que vive em Nova York, este ano teve shows de Carlinhos Brown, Zezé Di Camargo e Luciano e Margareth Menezes, entre outros. Mestre de cerimônias da festa, Luciano Huck aproveitou para gravar uma edição de seu programa Caldeirão do Huck, que teve a participação de Ana Maria Braga. Carlinhos Brown chamou a festa de Dia do Planeta: "Já que a alegria e a cultura brasileiras hoje são reconhecidas e respeitadas no mundo inteiro, hoje é mais que o dia do Brasil".