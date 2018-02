Mais Bond do que o próprio Bond

Não por acaso, o livro que Moore lançara se chamava justamente My Word Is My Bond: A Memoir (Collins, 336 págs.) - e sua mais nova obra, que estará nas livrarias em outubro, leva o título de Bond On Bond, justamente para celebrar o 50.º aniversário da saga no cinema. "É um livro de fotos baseado nas minhas histórias, lembranças e pensamentos sobre tudo o que tem a ver com Bond", explicou recentemente o ator, quando iniciava na Escócia uma viagem pelos locais que serviram de locação dos filmes, a bordo de um Aston Martin DBS (carro usado por 007) e em companhia da bond girl Britt Eckland e de Richard Kiel (o vilão Jaws).

Bond, a palavra, tem vários significados. My Word Is My Bond pode ser algo como "minha palavra é minha fonte de riqueza, minha apólice de seguros". "Bond sempre foi isso tudo para mim. Foi graças a ele que ganhei fama, dinheiro, viajei o mundo... Mas é o mesmo personagem ao qual estarei eternamente ligado e por vezes preso", explicou o ator que quer ver mais humor no novo episódio da série, Operação Skyfall, com estreia marcada para 26 de outubro. Moore comentou à época que havia adorado rodar 007 Contra o Foguete da Morte no Brasil, em 1979. "Conhecer o Rio foi incrível. Lembro que foi difícil filmar no Pão de Açúcar. Havia certo clima de corrupção na época. Tivemos de negociar com autoridades para ter permissão para filmar lá. Em compensação, o brasileiro é um dos povos mais carismáticos que conheci." / F.G.