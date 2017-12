Maioria dos homens trocaria namorada por carro dos sonhos Uma pesquisa realizada na Grã-Bretanha mostra que dois em cada três homens trocariam suas namoradas pelo carro de seus sonhos. A enquete, realizada pela MTV britânica antecipando a estréia da versão local do programa Pimp My Ride, também exibido no Brasil, mostrou ainda que 55% dos entrevistados consideram seus carros como prioridade em suas vidas. Apenas 16% deles colocaram suas namoradas no primeiro lugar da lista. A sondagem entrevistou mil donos de carros da Grã-Bretanha, com idades entre 16 e 24 anos. Linhas femininas A pesquisa concluiu ainda que os homens querem que seus carros "reproduzam" o corpo de suas mulheres ideais, pois muitos admitiram que se atraem pelo design mais feminino de alguns modelos. No entando, 75% dos entrevistados disseram preferir as formas de uma Ferrari às curvas da atriz britânica Kelly Brook. Os britânicos revelaram também que passam, em média, 4 horas e 29 minutos por semana fazendo pequenos reparos, polindo e "enfeitando" seus carros - em comparação com a média de 3 horas e 42 minutos dedicadas aos cuidados com o próprio visual. Por fim, 67% dos homens disseram preferir o ronco de um possante motor V8 contra 33% que gostariam mais de se aninhar ao som do ronronar de uma mulher.