Maioria dos espanhóis não gosta do cinema nacional

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 12, mostra que a maioria dos espanhóis prefere filmes americanos e acha as produções do diretor premiado com o Oscar Pedro Almodóvar entediantes. A pesquisa, realizada pela empresa Sigma Dos, revelou que quase 59% dos espanhóis consideram que as produções cinematográficas nacionais são medíocres ou pouco interessantes. Quase 70% disseram que gostariam de ser consultados sobre os subsídios recebidos pelo cinema nacional. Os filmes americanos atraem quase dois terços do público dos cinemas espanhóis, mas uma lei a ser aprovada ainda este ano pretende instituir uma cota que vai obrigar os cinemas a exibir um filme europeu para cada três produzidos fora da União Européia. "Na Espanha, os cineastas se concentram na qualidade, apenas pela própria qualidade", disse a jornalistas o professor Emilio Carlos Garcia, da Universidade Complutense de Madri, ao apresentar a pesquisa. O professor pediu que o Ministério da Cultura faça uma consulta com o público para saber o que ele deseja da nova lei do cinema. O filme espanhol de maior bilheteria do ano passado foi Alatriste, uma aventura co-produzida pela Telecinco que teve a quarta maior bilheteria do ano no país, perdendo para três produções americanas: Piratas do Caribe - O Baú da Morte, O Código Da Vinci e A Era do Gelo 2. De acordo com Garcia, os maiores fãs do cinema espanhol são os espanhóis de menor renda e nível de instrução mais baixo.