Maioria das mulheres nos EUA tem 19 pares de sapatos As norte-americanas saíram do armário para revelar um segredo: a maioria tem cerca de 19 pares de sapatos, e algumas escondem os sapatos que compram de seus maridos. Uma pesquisa feita pelo Centro Nacional de Pesquisas do Consumidor para a revista de compras ShopSmart constatou que as mulheres possuem em média 19 pares de sapatos cada, embora só usem quatro pares regularmente, e que 15 por cento têm mais de 30 pares. A pesquisa também revelou que as mulheres se dispõem a se machucar para enfiar seus pés em novos modelitos com salto-agulha: 43 por cento das entrevistadas disseram que já sofreram machucados moderados em função de seus calçados, e 8 por cento disseram já ter sofrido contusões ou fraturas. "As mulheres amam seus sapatos e fazem sacrifícios para tê-los", disse Lisa Lee Freeman, editora da ShopSmart, publicada pelo grupo sem fins lucrativos Consumer Union. A pesquisa mostrou que as mulheres compram em média quatro pares de sapatos por ano, e que 13 por cento admitem esconder suas compras de seus parceiros. Seis em cada 10 mulheres se arrependem de pelo menos um par de sapatos comprado, segundo a sondagem, que ouviu 1.057 mulheres. A especialista em sapatos Meghan Cleary, apresentadora do programa "Shoe Therapy" no canal de compras na TV HSN, disse que as mulheres sempre adoraram sapatos mas apenas agora estão revelando sua obsessão, incentivadas por programas como "Sex and the City". "Falo com frequência com mulheres que têm uns 400 pares de sapatos. Uma mulher com quem falei tinha 400 pares, dos quais 300 eram botas pretas até os joelhos", disse ela. "Sapatos novos fazem a mulher se sentir maravilhosa -- e duram mais que chocolate. Para levantar seu astral, esqueça aquele sundae de chocolate e vá comprar sapatos!".