Maior tributo da história Sua presença na lista dos DVDs mais vendidos, entre Ladys Gagas e Adeles, é um senhor alento. Concert for George é o maior e mais emocionante tributo realizado a um beatle. Dirigido por Eric Clapton, que também toca o tempo todo, tem Paul McCartney, Ringo Starr, Billy Preston, Gary Brooker, Tom Petty & The Heartbreakers - todos respeitando cada nota de solo das músicas de Harrison. Something, While My Guitar Gently Weeps, Isn"t it a Pity, I Need You, tudo com alta carga de comoção. O show registrado em 2002, um ano depois da morte de Harrison, fecha com uma chuva de pétalas que só faz crer que Harrison estava lá naquela noite.