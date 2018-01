Maior prêmio literário do País amplia formato A edição deste ano do Prêmio Portugal Telecom de Literatura vai admitir, pela primeira vez, a inscrição de títulos por autor ou editor (no site), entre este mês e o próximo. Podem participar livros escritos em língua portuguesa com primeira edição no exterior entre 1.º de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2006, desde que tenham sido publicados no Brasil no mesmo período, ou livros escritos em língua portuguesa com primeira edição no Brasil entre 1.º de janeiro e 31 de dezembro de 2006. Os curadores decidiram ainda acrescentar uma categoria concorrente ao prêmio: biografia e autobiografia.