Maior mercado da Globo Internacional é em Angola Nem Estados Unidos, muito menos Europa. O maior mercado da Globo Internacional, canal da Globo em português em outros países, está em Angola. Com quase 100 mil assinantes atualmente, a Globo Internacional em Angola superou a dos Estados Unidos, que tem atualmente 90 mil assinaturas e é distribuída por operadoras como a Dish (DTH) e a Comcast (cabo). Quem não deve gostar nada da notícia é a Record Internacional. No ar em Angola desde 2003, o canal briga por espaço no mercado local. A emissora até inaugurou estúdios para produção de conteúdo lá. Atualmente, a TV Globo Internacional está presente em 20 países, entre eles: Japão, Austrália, Angola, Moçambique, África do Sul, Argentina, Bolívia, Equador, Paraguai, Panamá, Timor e Nova Zelândia. A partir de novembro, o serviço será distribuído para toda a Europa. A própria emissora assumiu a distribuição do canal pago via satélite para o mercado europeu e os assinantes estão em fase de migração para a nova plataforma de assinatura. A rede pretende arrebanhar cerca de 45 mil assinantes novos na Europa.