Maior galeria do século 19 chega ao 21 Quando a ministra da Cultura, Ana de Hollanda, reabrir hoje a Galeria de Arte Brasileira do Século 19 do Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), que estava cerrada desde 2008, por conta das obras no prédio centenário, vai receber um folder explicativo da exposição permanente. Se quiser, ouvirá explicações num dispositivo auditivo trilíngue. Grande coisa! - você pensou. Pois o público do MNBA não dispunha desses itens, presentes em todo grande museu do mundo, antes da reforma estrutural e interna, que consumiu R$ 15 milhões - e ainda não acabou, segundo a diretora, Monica Xexéo. Ela precisa de outros R$ 10 milhões.