Maior coleção de barbies é vendida por mais de 165 mil euros A maior coleção de bonecas barbie do mundo foi vendida na terça-feira na Christie´s de Londres por mais de 165 mil euros. "Desfilaram" no evento cerca de 4 mil exemplares do brinquedo. A grande estrela do leilão, arrematada pelo maior preço já oferecido a um modelo da boneca foi uma barbie morena, de 1965, que usava luvas brancas e vestia um raro vestido vermelho de noite acompanhado de uma capa "midnight blue". O exemplar foi vendido por cerca de 13 mil euros, muito mais do que o estimado pelos organizadores, que esperavam um valor entre 600 e 900 euros. Já a "Barbie Nº1", também morena e que usava rabo de cavalo e vestia um simples maiô zebrado, brincos de argola e óculos de sol, foi vendida por 4.320 euros. "O que determinou o êxito das bonecas foi o que elas vestiam", disse uma porta-voz da Christie´s. A coleção leiloada pertencia à estilista holandesa Ietje Raebel, que, em 1960, começou a comprar bonecas barbies para sua filha Marina, que nunca brincou com elas. Marina mais tarde junto sua coleção com a de sua mãe, que morreu há quatro anos, e ambas formaram a maior coleção de barbies do mundo.