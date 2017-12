Maior coleção de Barbies do mundo vai a leilão A maior coleção de Barbies do mundo, com 4 mil bonecas, será leiloada em 26 de setembro pela casa britânica Christie´s. O valor da coleção deve girar em torno das 100 mil libras esterlinas. Ietje Raebe, um desenhista alemão, adquiriu uma coleção de Barbies para sua filha Marina no início dos anos 60. Depois disso, Marina começou a colecionar bonecas por conta própria, chegando a reunir um exército de 4 mil delas. A boneca Barbie foi criada em 1959 por Elliot e Ruth Handler, os fundadores da Mattel, fabricante de brinquedos, que em poucos anos obteve recordes de venda. Apesar dos protestos dos grupos feministas, que acusam a boneca de oferecer às jovens uma imagem feminina estereotipada e pouco real, o mercado das Barbies mantém altas taxas de crescimento, e conta com uma variada galeria de tipos femininos para todos os gostos e raças. Mais recentemente, foi incorporada a esse mercado a versão plastificada da cantora Paris Hilton.