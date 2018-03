Maior avanço do ano, Cultura cresce 0,1 ponto Há duas maneiras de se noticiar o avanço da TV Cultura no Ibope em 2012. Uma é que a emissora cresceu pífio 0,1 ponto na audiência, em relação a 2011. Outra, mais positiva, mas não menos legítima, reza que a Cultura foi o canal que mais cresceu este ano: 11%, ou de 0,9 para 1 ponto. Isso vale para a comparação entre os calendários de 2011 e 2012 (até 18 de dezembro), das 7h à 0h, de segunda a domingo, na Grande São Paulo. Aliás, nesses moldes, só a Cultura cresceu. A Band ficou na mesma, mas avançou 5% na participação entre as TVs ligadas. O SBT teve a menor perda: 1,7%. A maior queda é da RedeTV! (36%), seguida pela Gazeta (33%). A Record caiu 14% e a Globo, 10%.