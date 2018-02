Maior atração de festival vem do Chile "A música nova pede passagem" - é com estas palavras que Gilberto Mendes, o criador do Festival Música Nova, convida as cidades de Santos e São Paulo para a 45.ª edição do mais antigo e importante evento dedicado à música contemporânea do País. Este ano, o foco será a produção de música contemporânea nas Américas e suas influências vindas do Velho Continente. Ele ocorre simultaneamente nas cidades de São Paulo (Sesc Vila Mariana, Sesc Consolação e Auditório Ibirapuera, de 10 a 28/10) e Santos (Teatro Coliseu e Sesc Santos, até 29/10), reunindo dez atrações e workshops com músicos e compositores.