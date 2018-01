Maiakovski permeia nosso ar

Começa a ser costurado esta semana, pela diretora Marcia Abujamra, o espetáculo para celebrar o poeta e dramaturgo russo Vladimir Maiakovski (1893-1930), que chega ao palco do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) paulistano, no dia 28 de julho.

O espetáculo tem nome homônimo ao famoso poema A Plenos Pulmões e traz consigo novas traduções de outros poemas feitas especialmente para a peça.

No papel do poeta, está o igualmente portentoso e corpulento Luciano Chirolli, acompanhado da atriz Georgette Fadel, que interpreta as mulheres de Maiakovski. Respire, pois, e encha os pulmões de poesia.

TIJOLAÇO COM CARINHO

Um catatau de 760 páginas é a novidade editorial do momento para conhecer em detalhes o método de criação de personagens do diretor russo Konstantin Stanislavski (1863-1938). Acaba de ser lançado O Trabalho do Ator: Diário de Um Aluno (Martins Fontes - Selo Martins, 760 páginas, R$ 120), que traz o dia a dia dos ensaios do mestre da interpretação teatral. Diferentemente de suas outras obras, esta é realmente um mergulho no cotidiano de uma companhia na forma de diário e reflete o rico processo do diretor em meio a questionamentos e conflitos inerentes à arte. Imperdível, é um livro que nos fará melhores.

PROAC BATE À PORTA

Desvendar os mistérios – e haja mistérios – do Proac (Programa de Ação Cultural, do governo do Estadode São Paulo) é um dos objetivos do curso que será ministrado na quinta-feira da próxima semana, dia 22 de junho, pela especialista em ICMS Antonieta Dertkigil. Serve a quem pretende entender a lei de incentivo à cultura e como utilizá-la. O curso será realizado na InBox Cultural, no Itaim Bibi, das 20 às 22 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.inboxcultural.com.

CAMINHO DAS PEDRAS

E a mesma InBox Cultural oferece um curso para atores conhecerem os tortuosos caminhos da seleção de elenco, o que se espera dos profissionais e a preparação para testes. Quem passa sua experiência sobre o assunto entende do traçado: a produtora de elenco Diana Galantini. Será neste fim de semana, dias 17 e 18 de junho, a partir das 9 horas.

RUSSO NO LITORAL

Uma música da Legião Urbana, Vento no Litoral, deu pano pra manga, ou melhor, batizou uma trilogia teatral criada pela dramaturga e diretora Regiana Antonini, que usou trechos da letra para dar títulos às montagens e falar de amizade e laços de cumplicidade. Agora chega aos palcos a segunda delas, E o Vento Vai Levando Tudo Embora, no 7 de julho, no Teatro Itália (Avenida Ipiranga, 344; tel. 3120-6945). No elenco estão os atores Gabriel Chadan e Juliano Laham, ambos com participações na novela da Globo Malhação, e a atriz Josie Pessôa. A primeira peça é de 1995 e atende pelo nome de Aonde Está Você Agora?

3 perguntas para...

Gustavo Vaz

O ator, se pudesse, seria escritor numa ilha na Bahia

1. O que é ser ator?

É aceitar e escolher a impermanência das coisas.

2. Qual é a frase mais arrebatadora?

“Diante do mistério, é conveniente se abrir e se revelar inteiramente a fim de forçar o mistério a se revelar por sua vez”,

de Na Solidão dos Campos de Algodão, do dramaturgo francês Bernard-Marie Koltès.

3. Como gostaria de morrer em cena?

Rápido.