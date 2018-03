Mahler e Osesp em sintonia com o divino

Um encanto grandiloquente que com frequência resvala na banalidade. A genialidade de Mahler está em assumi-los na melhor tradição germânica da Nona de Beethoven e do Ring de Wagner. A monumentalidade é "fachada decorativa" (Dahlhaus); "nela a vastíssima grandeza" conduz "à superficialidade" (Alexander Rehding). Difícil evitar pitadas populistas.

Pois é dessa banalidade que Mahler consegue fugir. A sua é uma monumentalidade a serviço da música - e não o contrário, como habitualmente acontece. Há momentos em que o coral canta acompanhado apenas por um violino, ou um solista só por um violoncelo. Neste sentido, a sobriedade do célebre maestro russo de 80 anos serviu à música - e não à grandiosidade. Ele não tem em sua discografia a dita "Sinfonia dos Mil", mas isso não tem a menor importância. Gestos comedidos, manteve os pés no mesmo chão dos músicos, e não no pódio. Manteve comando absoluto daquela vasta engrenagem de centenas de participantes; e uma energia certeira quando, após o grande finale do "Veni Creatus Spiritus", fez um intervalo mais longo, de modo a preparar os sutis 10 minutos instrumentais que abrem a ode ao "eterno feminino", um imenso afresco de 60 minutos sobre a cena final do Fausto de Goethe.

A ruptura entre as duas partes é profunda. A primeira é construída como um enorme movimento com o coral como solista, na segunda retornamos ao clima das sinfonias anteriores do compositor. As intervenções dos sete solistas soam praticamente como "lieder" sucessivos (Lisa Milne e o coral só entram no finalzinho) desembocando num grand finale de tintura zen.

Entre os solistas, destacou-se o tenor Jon Villars, brilhante nos agudos e sempre acima de um tecido orquestral às vezes ingrato para a voz solista. Lisa Milne, o barítono Douglas Hahn e o baixo Nikolai Didenko, os demais estrangeiros, também foram bem, assim como as brasileiras Manuela Freua, Silvia Tessuto e Edineia de Oliveira (sobretudo Edineia). Aplausos para Naomi Munakata e Mário Zaccaro, que prepararam em alto nível os corais da Osesp e o Coral Lírico Municipal. E para o ótimo desempenho da Osesp. Coisa boa: parece que a orquestra cresce na medida em que são maiores os desafios.