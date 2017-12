Maharushi Mahesh Yogi, 'guru dos Beatles', morre na Holanda

O guru indiano Maharushi Mahesh Yogi, que ficou conhecido por meditar com os Beatles em uma viagem que a banda fez à Índia em 1968, morreu nesta terça-feira, 5, na Holanda. O guru, que estava com 91 anos, nasceu no Estado indiano de Madhya Pradesh e estudou física antes de se tornar discípulo de um guru no Himalaia nos anos 40 e 50, e passar a dedicar sua vida à iluminação espiritual. Maharushi Mahesh Yogi começou a espalhar seus ensinamentos sobre meditação transcedental pelo mundo a partir de 1958 e chegou a ter cerca de seis milhões de seguidores em mais de cem países. Em seus ensinamentos, o guru dizia querer estimular a paz interior e a iluminação. A viagem dos Beatles à Índia influenciou, na época, milhares de seus fãs a procurarem mais informações sobre a meditação transcendental, o que tornou Maharushi Mahesh Yogi ainda mais conhecido. O guru havia anunciado sua aposentadoria no mês passado, considerando que seu trabalho estava concluído.