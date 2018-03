Maguila grava primeiro CD com música de seus ídolos

O lutador, que completa 51 anos em julho, disse que o CD será em homenagem a Bezerra da Silva, morto em 17 de janeiro de 2005. ?Vai ter três músicas dele, duas do Zeca Pagodinho, uma do Jorginho do Império, uma do Jorge Aragão e o resto de inéditas. Essa aí, Vida de Campeão, eu nem sei quem fez?, aponta, com a ingenuidade que sempre o acompanhou.

Raulzinho responde: ?Foi o Paulinho Levi, que fez sucessos compondo músicas do É o Tchan. Mandamos a música para as rádios de todo o Brasil e acabou virando essa loucura. Todo mundo ficou impressionado com o Maguila cantando.? De acordo com Raulzinho, que já trabalhou com cantores profissionais e disse ter ficado impressionado com Maguila, o CD deve ser lançado daqui a dois meses. "Queremos primeiro que as pessoas levem a sério essa nova carreira dele.?

Querido por todos, dentro e fora dos ringues, Maguila acredita que vai ser festejado também em cima dos palcos. ?Só vou dar porrada em quem comprar pirata?, brinca. O motivo para a ?braveza? não é apenas a dor no bolso. As vendas do CD e 10% da arrecadação dos shows serão revertidas para o projeto Amanhã Melhor, que cuida de 280 crianças na Vila Olímpica Mário Covas, no quilômetro 19,5 da Rodovia Raposo Tavares. As informações são do Jornal da Tarde.