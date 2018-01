Magritte roubado é devolvido Um quadro do pintor surrealista belga René Magritte, roubado havia dois anos de um museu de Bruxelas, foi devolvido pelos ladrões. Aparentemente, eles não teriam conseguido vendê-lo no mercado negro, informou a impresa local. A obra, intitulada Olympia, havia sido levada de um museu de Jette (um distrito no noroeste de Bruxelas) dedicado ao artista. O especialista em arte Janpiet Callens foi contatado anonimamente pelos ladrões que pretendiam devolver a tela. Olympia é um nu de Georgette Magritte, esposa do artista, que tem ao fundo uma paisagem marinha. Foi roubada em 24 de setembro de 2009 por dois homens. / EFE