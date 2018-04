Magoo Félix expõe no Acervo da Choque Cultural

Magoo Felix trabalha com dois ofícios que podem ser hobby para muita gente: artes plásticas e música. Desde sábado, 15, até dia 26 de fevereiro, ele expõe sua obras no Acervo da Galeria Choque Cultural (Rua Medeiros de Albuquerque, 250- Vila Madalena).

As esculturas da mostra resultam da pintura de peças novas e usadas de carros com técnicas de funilaria e pintura. O preço mínimo estimado para as obras da exposição é de R$ 3 mil. "Nunca tinha feito uma exposição desse porte", conta Magoo.

A carreira de músico será retomada após a exposição. Segundo Magoo, dois discos da sua banda, Twin Pine(s), estão previstos para serem lançados na metade do ano. O primeiro será um EP (Extended Play), com cinco faixas, resultado de um projeto especial com várias bandas. O segundo será um vinil com três músicas, que foram trilha do documentário Dirty Money, de Alexandre Viana, que retrata a cena do skate na década de 1990.

O artista acredita ser possível conciliar as duas atividades, que, de acordo com ele são como "terapias". Na opinião dele, basta trabalhar por temporadas e revezar.

Nesta segunda mostra na Choque, denominada Karkaça, Magoo quis homenagear todos os profissionais que trabalham com a customização de automóveis. Segundo o artista, o grande mérito da customização está em tornar único algo que foi feito em série. Um mini carrinho foi construído especialmente para a exposição. Sua marca é um olho com asas que pode ser visto em todas as esculturas.

As obras de Magoo podem ser vistas até 26 de fevereiro no Acervo da Choque (Rua Medeiros de Albuquerque, 250 - Vila Madalena). A mostra é gratuita e pode ser vista de terça-feira à sábado das 13h às 18h.

Serviço

KarKaça de Magoo Felix

Quando: De 15 de janeiro a 26 de fevereiro (terça-feira a sábado, das 13h às 18h)

Onde: Acervo da Choque Cultural - Rua Medeiros de Albuquerque, 250, Vila Madalena, São Paulo

Fone: (11) 3061-2365

Quanto: grátis