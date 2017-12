Magnatas chinês convida sem-tetos dos EUA para almoço no Central Park

Chen Guangbiao, que fez fortuna no negócio de reciclagem antes de se tornar um filantropo bem conhecido na China, publicou anúncios no New York Times e no Wall Street Journal na segunda-feira, convidando os pobres dos EUA para o almoço no tradicional restaurante Loeb Boathouse, localizado no parque.

Durante o almoço marcado para a próxima quarta-feira, Chen prometeu cantar para seus convidados "We Are the World", um hit lançado por dezenas de estrelas em 1985 para arrecadar fundos para combater a fome na África.

"Eu quero espalhar a mensagem nos EUA que há bons filantropos na China e que nem todos são loucos compradores de bens de luxo", disse Chen em entrevista sobre o almoço publicada no jornal South China Morning Post.

Após o almoço Central Park, Chen disse que oferecerá outros três almoços, como parte de seu plano para alimentar 1.000 norte-americanos pobres, disseram os organizadores.

A tentativa de Chen de comprar o New York Times da família Ochs-Sulzberger, dona do jornal há muitas gerações, é amplamente vista como quixotesca.

(Por Jonathan Allen)